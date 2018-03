Togo: Mathieu Dossèvi parmi les meilleurs de la Ligue 1

Pour rappel, Mathieu Dossèvi a dans son palmarès, deux titres de Champion de Grèce, 2015 et 2016 avec Olympiakos, un titre de Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2015 toujours avec le même club et un titre de Vainqueur de la Coupe de Belgique en 2016 avec Standard de Liège.

Et aussi son prêt arrivant à expiration à la fin de la saison, Mathieu Dossèvi (30 ans), toujours propriété du Standard de Liège, doit d'ores et déjà penser à la suite à donner à sa carrière.

Et chose intéressante, il rivalise bien avec son prédécesseur immédiat dans ce classement, à savoir Kylian Mbappé du PSG (4ème, 20 matches et 1559 minutes de jeu) avec qui, il partage le nombre de passes décisives.

