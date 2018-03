Mali: Bâtiment et travaux publics - Méconnaissance du CNREX-BTP

C'est le constat amer qu'a fait le ministre des Infrastructures et de l'Equipement, Mme Traoré Seynabou Diop, lors de l'ouverture de la 23ème session ordinaire du conseil d'administration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiment et travaux publics (CNREX-BTP), tenue vendredi dernier dans sa salle de conférence.

Exprimant son malaise, Mme Traoré Seynabou Diop a souligné la méconnaissance de cette structure par le citoyen ainsi que sa faible implication dans les travaux d'envergure nationale. «Son déficit en matériel et en personnel qualifié et ses difficultés financières constituent des contraintes majeures », a-t-elle dit. Avant de suggérer : « Il nous revient donc de prendre des décisions pragmatiques et concrètes, tout en veillant à leur mise en œuvre efficiente et rationnelle ».

Aussi, le ministre des Infrastructures et de l'Equipement pense que le défi doit être relevé par tous les acteurs concernés. « En plus de nos décisions, il reviendra au Centre de travailler en toute synergie avec l'ensemble des partenaires pour la mise en œuvre d'un véritable plan de communication, la réalisation en collaboration avec la direction nationale des Routes des études d'avant projet sommaire de grands travaux. Il doit aussi travailler à l'adoption du plan stratégique de développement du centre, l'acquisition de nouveaux équipements techniques de recherche ainsi que l'adoption des textes pour la règlementation des laboratoires de BTP et la certification des essais réalisés par les autres laboratoires du secteur», a-t-elle recommandé.

Il faut rappeler que la mission assignée au (CNREX-BTP est de mettre la recherche au service de l'innovation et du développement de secteur des BTP. Pour ce faire, le directeur général du Centre, Adama Coulibaly, s'engage de nouveau à accompagner l'Etat dans ses grands projets de développement. Ce, à travers une recherche appropriée en amont et en aval des travaux de BTP pour favoriser l'innovation dans la réalisation d'un ouvrage.