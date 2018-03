Afrique: L'OCDE note une reprise, mais des tensions se manifestent aussi

Les pays y sont invités à insuffler une nouvelle dynamique à leurs efforts de réforme structurelle, en particulier dans les domaines de la fiscalité et des compétences, afin de stimuler l'emploi et de favoriser une croissance inclusive à long terme. Dans les économies avancées, l'orientation de la politique monétaire devrait soutenir la demande, sans toutefois la stimuler à l'excès.

Dans les Perspectives, l'OCDE souligne que les nouvelles réductions d'impôt et les hausses de dépenses prévues aux États-Unis ainsi que la relance budgétaire attendue en Allemagne donneront un coup de pouce à la croissance à court terme, mais elle relève aussi plusieurs risques et vulnérabilités dont certains relèvent du secteur financier tandis que d'autres tiennent à la montée du protectionnisme.

L'OCDE prévoit que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 3.9% en 2018 et en 2019, le redémarrage de l'investissement privé et des échanges étant porté par la solide confiance des entreprises et des ménages. L'inflation devrait repartir lentement.

Le rythme de l'expansion sur la période 2018-19 devrait être plus rapide qu'en 2017, mais des tensions se font jour qui pourraient menacer l'instauration d'une croissance forte et durable à moyen terme.

