Mali: CNREX BTP - Plus de 1,5 milliard de FCFA de prévision budgétaire pour 2018

Pour l'oratrice, le centre face à sa méconnaissance par le grand public ; la faible implication du CNREX/BTP dans les travaux d'envergure nationale ; l'insuffisance d'infrastructures, de matériels et d'équipements de laboratoire ; l'insuffisance de personnel qualifié ; l'absence de textes réglementant la profession de laboratoire dans le domaine des bâtiments et des travaux publics ; l'insuffisance des ressources allouées à la recherche, Mme le ministre suggère des décisions pragmatiques et concrètes, tout en veillant à leur mise en œuvre efficiente et rationnelle.

Selon Mme le ministre, si cette adoption va favoriser l'accréditation du CNREX-BTP, elle n'en demeure pas moins le début d'un long et fastidieux processus pour une meilleure professionnalisation des laboratoires privés, notamment en termes de contrôle et de promotion d'excellence a-t-elle rappelé.

Le budget prévisionnel pour l'année 2018 est de 1,5 milliard de FCFA. A ses dires sa structure est confrontée à deux problèmes majeurs, qui sont l'insuffisance des experts et les ressources allouées, empêchant le centre de relancer ses activités en vue d'une meilleure prise en charge de l'adéquation entre ses missions, son organisation, et sa gestion.

Selon le directeur général du Centre, au cours de l'année écoulée, le centre a pu réaliser 85% des activités programmées en plus d'autres activités hors programme ont été réalisées. Les recettes ont été réalisées à plus de 99% par rapport aux prévisions.

L'ordre du jour de cette vingt troisième session portait sur le point d'exécution des recommandations de la session précédente ; des rapports d'activités et financier du centre au 31 décembre 2017. Les administrateurs se sont également penchés sur le projet de programme d'activités et le projet de budget au titre de l'exercice 2018.

La 23ème session du conseil d'administration du Centre National de Recherche et d'Expérimentation en Bâtiment et Travaux Publics (CNREX BTP) a eu lieu le vendredi 9 mars 2018, au siège de ladite structure, sis à Niamankoro Cite UNICEF.

