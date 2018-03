Ile Maurice: World Hindi Secretariat - L'Inde offre Rs 178 millions pour la construction du bâtiment

«Mon accueil à l'Aapravasi Ghat, la musique et les chansons indiennes m'ont fait penser que je suis… Plus »

Dans son discours, Pravind Jugnauth a aussi évoqué des mesures qui seront prises dans le budget 2018. Il affirme que celle concernant l'allocation de tablettes à des élèves sera étendue à ceux de grade 3. Il souligne également que 956 maisons seront construites à Dagotière et à Mare-Tabac. Ce qui coûtera Rs 45 millions. Une partie sera financée par un don et le reste grâce à une ligne de crédit. Sur le long terme, le gouvernement prévoit la construction de 6 600 autres maisons, indique le Premier ministre.

