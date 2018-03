Sénégal: Conseil présidentiel sénégalo-gambien - Macky Sall et Adama Barrow co-président la rencontre à partir de 12h

Banjul (Gambie) — Les travaux de la première session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien débutent mardi en fin de matinée, à Banjul, sous la présidence du président gambien Adama Barrow et de son homologue sénégalais Macky Sall.

Les présidents Barrow et Sall sont attendus vers 12 heures à l'hôtel Karaïba, où se dérouleront les travaux, dans la capitale gambienne, après un entretien entre les deux hommes.

Le Conseil présidentiel sénégalo-gambien a été instauré en mars 2017 lors de la première visite du président gambien Barrow à Dakar.

Il doit se réunir tous les six mois alternativement en Gambie et au Sénégal sous la présidence conjointe des deux chefs d'Etat, Macky Sall et Adama Barrow.

Ce Conseil présidentiel se penche sur toutes les questions d'intérêt bilatérales et donne des orientations aux deux gouvernements pour approfondir la coopération entre les deux pays.

La mise en œuvre des décisions du Conseil présidentiel est assurée par le comité permanent sénégalo-gambien, co-présidé par le vice-président de la République de Gambie et le Premier ministre du Sénégal.

Une réunion des ministres et des experts des deux pays s'était ouverte lundi matin dans la capitale gambienne, en présence de la délégation sénégalaise conduite par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Sidiki Kaba.

Outre Me Kaba, la délégation sénégalaise comprend Augustin Tine (Forces armées), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur et Sécurité publique), Ismaïla Madior Fall (Justice), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et Développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage) et Birima Mangara (Budget).

A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur Sidiki Kaba a annoncé de "nouvelles perspectives" dans 15 domaines de coopération entre le Sénégal et la Gambie.

Le président Macky Sall est arrivé lundi en fin d'après-midi à Banjul où il avait été accueilli par son homologue gambien Adama Barrow.

Le chef d'Etat sénégalais a rencontré, dans la soirée, la communauté sénégalaise établie en Gambie..

Le conseil présidentiel sénégalo-gambien sera suivi de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre les deux pays.

La lecture du communiqué final, ainsi que la tenue d'une conférence de presse vont clore le conseil sénégalo-gambien.

Le président Sall va présider, en début d'après-midi, la cérémonie de pose de la première pierre de la future chancellerie du Sénégal à Banjul.