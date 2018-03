Cote d'Ivoire: BTS 2018 - Les inscriptions en ligne démarrent le mercredi 14 mars

Les candidats libres devront produire l'original de chaque pièce plus une photocopie simple (non légalisée), conclut le communiqué.

A en croire le communiqué, peut faire acte de candidature, toute personne ayant suivi le cycle complet de formation au BTS dans une école agréée par l'État et suivant l'une des conditions suivantes, deux années de formation après l'obtention du baccalauréat, du brevet de technicien (BT) ou de tout autre diplôme équivalent, trois années de formation incluant une année préparatoire, après l'échec à l'un des diplômes requis, l'année préparatoire n'étant autorisée qu'aux candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 8 sur 20 au BAC ou au BT, une année de formation après l'obtention du brevet professionnel (BP) de la spécialité, la dernière année de scolarité ne devant « en aucun cas dater de plus de trois ans ».

Poursuivant, le ministère précise que « cet enrôlement devra être couplé au dépôt des dossiers physiques auprès des agents d'enrôlement du ministère qui se rendront dans les établissements d'origine pour les candidats officiels et à la direction des Examens, des Concours et de l'Orientation pour les candidats libres ».

Les inscriptions en ligne pour le Brevet de technicien supérieur (Bts), session 2018 s'ouvrent ce mercredi 14 mars et ce, jusqu'au 6 avril prochain, annonce le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans un communiqué.

