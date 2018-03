Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des étudiants congolais de France échangent sur le parrainage dans les affaires

La rencontre a été organisée à l'initiative de l'Association étudiants congolais de France qui a voulu, en une année à peine de son existence, inscrire à son actif une activité de mise en valeur de ses adhérents quant à leur créativité et à leurs atouts susceptibles de leur permettre d'être parrainés. En effet, dans un monde qui bouge, les étudiants congolais ont compris qu'une des solutions, à leur retour au pays, passe désormais par la création d'entreprise. Ainsi, au cours de cette journée qui a eu pour thème principal « Entreprendre et/ou se faire parrainer par un cadre ou un chef d'entreprise : gage de succès », les participants ont échangé sur les tables rondes suivantes : « Entreprendre oui, mais dans quels secteurs ? » ; « Etudes du marché et construction du business plan » ; « Typologie de financement et de projets » et « Comment gérer et pérenniser son entreprise ? ».

