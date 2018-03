Congo-Brazzaville: Soirée culturelle - La première édition de Bimoko au parloir de Sony émerveille les spectateurs

Le directeur du Cercle culturel Sony Labou Tansi, Célestin Ganongo, a apprécié l'événement à sa juste valeur. « La soirée s'est très bien passée. C'est ce qui nous manquait. Nous avons dorénavant un espace de contes, de proverbes, de citations, de devinettes. C'est une occasion aussi d'amener les Congolais à consommer local, parce qu'il y a eu la dégustation du vin de palme et de la kola. Il a été demandé aux participants et invités de porter, si possible, la tenue traditionnelle ; j'ai obéi à cette invite, car je suis en tenue traditionnelle, c'est même ça. Je pense que c'est un grand succès et je suis très content. Mais ce qui a pu impressionner c'est la visite de l'ambassadeur du Cameroun. »

Un doigt ne pouvant laver tout le visage, Lyna de Pépito a remercié tous ces artistes qui l'ont accompagnés. Elle a remercié également le directeur de Sony Labou Tansi, Celestin Ganongo pour avoir cru et accepté d'accompagner tout le projet jusqu'à sa réalisation, et l'ambassadeur du Cameroun, parrain de cette activité.

Lyna de Pépito, organisatrice de cette soirée, a déploré le fait que tout le monde ne soit pas venu en tenue traditionnelle tel qu'elle le souhaitait. « C'est notre premier essai, parce qu'on voulait valoriser les cultures et traditions ancestrales de notre pays. Nous voulions connaître nos différents habillements et tribus. Nous voulions brasser les cultures, mais ça n'a pas donné tel qu'on le souhaitait pour la simple raison que tout le monde n'est pas venu en tenue traditionnelle. Comme c'est la première édition, nous pouvons dire que ça va. »

