L e Forum des Houphouëtistes. C'est le nouveau-né des mouvements politiques qui défendent les idéaux du RHDP en vue du parti unifié. A l'occasion du lancement, hier au Golf Hôtel à Cocody, un parterre de personnalités du RHDP dont l'Inspecteur Général d'Etat, Ahoua N'Doli Théophile, a pris part à cette céré- monie.

Pour le parrain de la cérémonie, ce que le président Félix Houphouët Boigny a légué de plus important et de plus grand, c'est une Côte d'Ivoire en paix, politiquement stable et économiquement forte.

C'est pourquoi, l'ex-directeur de cabinet du vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, a invité les irréductibles du RHDP à préserver l'héritage du père fondateur.

« Et c'est cette Côte d'Ivoire que le Rassemblement des Houphouëtistes a permis de retrouver à partir de 2011. Alors, ne la perdons pas par nos égoïsmes et nos ambitions démesurées », a-t-il interpellé. Pour lui, il faut écouter les présidents Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara.

«A ce titre, il nous appartient de les soutenir et de les aider à consolider cette alliance, malgré les incompréhensions ou même les divergences qui peuvent survenir momentanément », a-t-il plaidé.

Ahoua N'Doli Théophile s'est félicité de la création du Forum des Houphouëtistes qui, a-t-il dit, s'inscrit dans le renforcement de l'alliance au pouvoir et place l'intérêt du pays au dessus de toute autre considération individualiste et égoïste.

« Tout cela rejoint la vision du président Alassane Ouattara qui inscrit constamment son action dans la continuité de la grande œuvre du président Félix HouphouëtBoigny », a-t-il confié.

A en croire l'inspecteur général d'Etat, c'est grâce aux conseils du sage de Yamoussoukro que les filles et fils de la Côte d'Ivoire ont pu trouver les solutions nécessaires à la grave crise de plus d'une décennie qui a ébranlé les fondements de l'Etat.

A son tour, le viceprésident du RDR, le ministre Amadou Soumahoro, a rassuré les uns et les autres sur le fait qu'il y aura de la place pour tous au sein du futur parti unifié.

Pour sa part, le vice-président du RDR, Adama Bictogo, représentant la secré- taire générale, Kandia Camara, a fait savoir que l'Houphouëtisme doit être le socle ou l'ADN du parti unifié.

« Si nous voulons être cohérent avec nos bases et nous-mêmes, c'est d'aller au parti unifié », a-t-il indiqué. Car selon le ministre Bictogo, il serait incompréhensible qu'aussi bien pour la présidentielle que pour les élections législatives et bientôt les sénatoriales, les municipales et les régionales, qu'il ait eu des listes RHDP ; mais qu'on n'aboutisse pas au parti unifié.

Rappelant les trois piliers de l'Appel historique de Daoukro, lancé en septembre 2014 par le président Henri Konan Bédié, Adama Bictogo a signifié que la dernière disposition de cet appel était la mise en place du parti unifié. « Le parti unifié est un salut pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens », se convint-il.

L'honorable Anoblé Félix, président du Forum des Houphouëtistes, a rappelé que l'héritage légué par HouphouëtBoigny, c'est la Côte d'Ivoire. « Félix Houphouët-Boigny ne nous a pas légué le PDCI comme héritage, mais la Côte d'Ivoire. Le PDCI était un instrument pour le père fondateur.

L'héritage à défendre, c'est la Côte d'Ivoire et non des partis politiques. Notre devoir est de réfléchir aux actions qui permettront de construire un pays fort et stable plutôt que des partis forts », a-t-il martelé.

Pour le député de San Pedro, il est du devoir des présidents Ouattara et Bédié de léguer une Côte d'Ivoire rassemblée et unie. « Il est important pour nous qui nous proclamons Houphouëtistes d'insister sur et de mettre en place l'union, la démocratie et la paix », a-t-il conseillé.