Congo-Kinshasa: Standard - Les poursuites à l'encontre Paul-José Mpoku abandonnées

Paul-José Mpoku était initialement poursuivi suite à son comportement au terme de la rencontre entre le Standard et le Club de Bruges (1-1). Pourtant remplacé en cours de partie, il s'était précipité vers Alexandre Boucaut, l'arbitre de la rencontre. Il avait entraîné d'autres joueurs dans son sillage, obligeant les stewards à intervenir pour protéger l'homme en noir. M. Boucaut avait inscrit cet incident dans son rapport de match, soulignant l'attitude de Paul-José Mpoku et le « comportement général des joueurs du Standard ».

Le Standard de Liège l'a annoncé. « Le parquet de l'URBSFA a informé ce jour notre club que les poursuites à l'encontre de Paul-José MPOKU et du Standard de Liège étaient abandonnées. Le joueur et le club ne devront donc pas comparaître ce jour devant la Commission des Litiges. »

Bonne nouvelle pour le Standard : le club et Paul-José Mpoku ont été blanchis par la Commission des litiges ! L'attaquant international congolais et le Standard devaient comparaître ce mardi devant la Commission des Litiges de l'URBSFA, il n'en sera rien.

