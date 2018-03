Togo: Des employés grévistes de SOTRAL objets de licenciement

Alors que les championnats nationaux de football de première et deuxième divisions observent une pause… Plus »

Si les employés visés par le licenciement ne comptent pas du tout baisser les bras, on se rappelle encore du démenti apporté par le DG de SOTRAL aux accusations des employés. « Quand un employé dit que sur son bulletin de paie, on a baissé son salaire de 8000 FCFA, vous pouvez me le montrer ? », une interrogation aux allures de défiance.

Selon certains, les offres d'emploi de la SOTRAL pour le recrutement de nouveaux agents, publiées dans les journaux et sur autres médias, seraient pour remplacer les employés grévistes qui accusaient leur employeur d'avoir prélevé la somme de 8000 F cfa sur leurs salaires de Janvier et février.

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.