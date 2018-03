Angola: Le modèle actuel d'administration de la justice est en faillite - Rui Ferreira

Il a affirmé que le pouvoir exécutif ne pouvait pas le faire seul, compte tenu du principe de la séparation des pouvoirs, qui découle de l'autonomie organique et fonctionnelle des tribunaux et de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Pour le juge, le Conseil Supérieur de la Magistrature, la Cour Suprême et les autres tribunaux ne peuvent à eux seuls mettre en œuvre ce qui est prévu dans cette loi, car, ajoute-t-il, «ils manquent des ressources financières et matérielles nécessaires.

Il a ajouté que c'est la loi qui établit la nouvelle carte et le nouveau modèle d'organisation judiciaire du pays et sa mise en œuvre supprimera le système d'administration de la justice d'étouffement dans lequel il se trouve.

"Nous devons corriger ce mal et ce n'est pas avec des mots ou des lamentations, mais avec l'action. Ce qui doit être fait dans ce domaine a été très bien identifié par la Commission de Réforme de la Justice, les diagnostics sont faits, les problèmes sont identifiés, les solutions sont signalées et approuvées, tant par l'Exécutif que par l'Assemblée Nationale », a indiqué le juge, donnant un exemple très clair de la faillite du modèle actuel d'administration de la justice.

