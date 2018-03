Angola: Des autorités priorisent la lutte contre le braconnage à Cabinda

Cabinda — La lutte contre le braconnage et l'abattage illégal des arbres de la forêt de Maiombe fait partie des priorités du ministère de l'Environnement pour la protection des espèces, a annoncé à Cabinda, la ministre de l'Environnement, Paula Francisco Coelho.

La gouvernante, qui séjourne à Cabinda depuis le week-end dernier, où elle a visité les municipalités de Buco-Zau et Belize, a expliqué qu'il existe un processus d'encadrement des ex-militaires comme des surveillants, pour un meilleur contrôle et la protection de la faune et de la flore dans le Parc National de Maiombe.

À ce sujet, l'administrateur du parc, José Maria Bizi, a dit que le site devait élever ses 15agents fiscaux à 65.

Parlant à l'Angop, dans le cadre de la visite de la ministre de l'Environnement à Cabinda, José Bizi a fait valoir que les 15 surveillants étaient incapables de contrôler 193.000 hectares du parc, de la municipalité de Cacongo à Buco-Zau et Belize, pour la surveillance et la lutte contre exploitation illégale du bois, le braconnage et d'autres moyens d'agression à l'environnement. Pour pallier la pénurie de surveillants, l'administration du parc utilise des personnes fiables qui fournissent des informations sur les actions des bûcherons illégaux ou des braconniers.

En plus des braconniers et des bûcherons illégaux, l'administrateur a mis en garde contre les activités (par ignorance et subsistance) des villageois qui endommagent les écosystèmes du parc.

Il a défendu la réalisation de campagnes d'éducation environnementale pour apprendre aux habitants du périmètre du parc à protéger la vie végétale et animale.

Selon lui, lorsque la société comprendra les raisons de la conservation et protection du parc, l'écotourisme sera par la suite développé, de sorte que les touristes seront nombreux dans le parc national de Maiombe, outre l'emploi pour les jeunes. La ministre a ensuite souligné qu'il y avait un travail au niveau des unités sur les crimes environnementaux qui renforce les actions de sensibilisation dans le parc national de Maiombe.

"En ce qui concerne le centre touristique Resort de Maiombe, bien qu'il a besoin d'une certification internationale pour la promotion de l'écotourisme dans la région, Paula Coelho a mis au défi les Angolais de visiter l'endroit.