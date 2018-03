Angola: La loi sur l'investissement privé a des mécanismes pour empêcher l'escroquerie

Luanda — La loi sur l'investissement privé dans le pays dispose de mécanismes opérationnels pour empêcher une éventuelle escroquerie de l'Etat angolais, a révélé lundi à Luanda, le directeur de la dissoute Unité technique d'investissement privé (UTIP), Norberto Garcia.

Le dirigeant réagissait à la saisie d'un chèque par le Service d'Investigation Criminelle (SIC), qui aurait appartenu à Bank of China Limited, avec une somme de 99 milliards de dollars de la Banque de la China (Hong Kong) en faveur de la Centennial Energy Company , Limited, qui servirait de base à des transactions fictives avec la promesse de financement aux entreprises angolaises.

Le chef du département central du SIC, le surintendant Tomás Agostinho, a dénoncé l'implication dans le cas des entités angolaises qui bénéficient d'un statut spécial, parmi lesquels des hauts gradés des Forces Armées Angolaises (FAA).

Six ressortissants étrangers et deux Angolais sont déjà détenus, soupçonnés d'avoir commis des crimes de falsification de documents, d'escroquerie pour fraude, d'association de criminels et de blanchiment d'argent.

Les éléments du réseau, qui auront lancé une activité criminelle en novembre 2017, ont tenté d'escroquer l'État angolais en prétendant détenir la société Centennial Energy Company, Limited, basée aux Philippines.

A cet effet, Norberto Garcia a déclaré que c'était normal de supposer que des tentatives ont été faites pour tromper l'État angolais, car les gens ne connaissent pas tous les éléments du processus.

"Ils peuvent avoir cette présomption, mais il n'est pas du tout possible que quelqu'un de l'extérieur essaie de tromper l'Etat angolais sur cette valeur", a dit la source, pour qui l'escroquerie présuppose, du point de vue du droit pénal, utiliser un artifice pour retirer de l'état angolais quelque chose. "En termes d'investissement privé opérationnel et fonctionnel, il n'est pas possible, c'est-à-dire que la Loi sur l'Investissement Privé a des mécanismes opérationnels qui empêchent la possibilité d'une telle escroquerie, c'est pour cette raison qu'il a abouti à rien".

Il estime que ce qui est arrivé, c'est que les personnes impliquées dans la procédure peuvent avoir commis des actes en dehors du cadre initialement prévu.

Il a informé que tous les pays du monde dans ces questions d'investissement créent des institutions pour soutenir l'investisseur, parce que quand il arrive ici, il ne connaît personne, en écartant la possibilité de trafic d'influence.

Le dirigeant rejette des cas de corruption dans l'USIP

Norberto Garcia a également indiqué que dans deux ans et quatre mois, il n'y a pas eu de cas de corruption dans l'Unité technique pour l'investissement privé (UTIP).

Il a également révélé qu'au niveau des investissements privés de 2015 au 28 août 2018, le pays avait 10 prix internationaux. "Il n'y a aucune institution en Angola qui a cette reconnaissance internationale.