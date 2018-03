Angola: La justice doit combattre la corruption et l'impunité

Luanda — Le chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a affirmé mardi, à Luanda que l'intention était rendre la justice capable de répondre aux grands défis de la lutte contre la corruption et l'impunité, contribuant ainsi à la moralisation du système social, politique et économique.

Rendre le marché intérieur plus compétitif pour l'attraction de l'investissement privé national et étranger fait également partie de cette intention, selon le Président de la République qui a dirigé la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2018.

Le Chef de l'Etat a, d'autre part, dit qu'il s'agit également de garantir l'accès à la justice et au droit de tous les citoyens, quel que soit leur statut social ou économique, afin que leurs droits soient pleinement respectés et défendus.

Selon lui, la création de la Cour constitutionnelle en 2008 et l'approbation de la nouvelle Constitution de la République en 2010 ont permis de faire de la justice un facteur efficace de promotion de la citoyenneté, de la paix, de la cohésion sociale et du développement économique.

L'homme d'État a rappelé que les priorités de son mandat étaient la lutte contre la corruption, le népotisme et l'impunité, des maux qui ont causé plusieurs dommages au peuple et qui contribuent à aggraver l'image de l'Angola à l'étranger.

En ce sens, le Président de la République a assuré que l'Exécutif avait pris des mesures qui, bien qu'importantes, semblent encore insuffisantes, mais qui indiquent clairement la voie à suivre, non seulement par les serviteurs publics, mais aussi pour la société en général.

Il a réitéré que l'Exécutif avait pris l'initiative de proposer l'approbation de la Loi sur le rapatriement de ressources financières domiciliés à l'étranger, applicable au capital qui a quitté le pays sans se conformer aux normes et règles en vigueur, et de la loi sur la concurrence, qui vise à mettre fin aux monopoles, promouvoir et défendre la libre initiative, la compétitivité et la saine concurrence.

João Lourenço a précisé que l'Exécutif considérait le système judiciaire comme une chaîne d'institutions impliquées dans la prévention, l'éducation et la lutte contre les crimes économiques et connexes.

L'événement a eu lieu sous la devise « Pour la dignité de la justice et pour une justice rapide, indépendante et impartiale » et a réuni les présidents de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, de la Cour suprême, Rui Ferreira, de la Cour constitutionnelle, Manuel Aragão, le procureur général de la République, Hélder Pitta Grós, et le bâtonnier de l'Ordres des Avocats d'Angola (OAA), Luís Paulo Monteiro Marques.