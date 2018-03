Afrique: Le Président de la CAF en audience chez le Président du Rwanda

Le président de la CAF, Ahmad, a rencontré le président rwandais, Paul Kagamé à Kigali, lundi 12 mars 2018, alors qu'il achevait une visite officielle de trois jours dans le pays.

Les sujets de discussion ont été nombreux portant aussi bien sur le développement du football des jeunes sur le continent que sur la candidature du Maroc à l'organisation la Coupe du monde 2026.

Le président Kagamé, élu président de l'Union africaine au mois de janvier dernier lors de la 30ème session ordinaire de l'organisation continentale à Addis-Abeba, s'est engagé à utiliser son nouveau poste pour soutenir le développement et la promotion du football en Afrique.

Auparavant, le président de la CAF avait assisté à la cérémonie d'ouverture de la 11ème Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion (AUB) ayant pour thème « les médias audiovisuels africains et la question migratoire », au Palais des congrès de Kigali.

S'exprimant devant l'assistance, le Président Ahmad a déclaré : « Je connais l'importance des problèmes que vous avez à traiter. Je connais le rôle, l'impact et la dimension stratégique de la radio et de la télévision dans le monde où nous vivons aujourd'hui, et je suis venu en ma qualité de premier responsable de la plus grande confédération sportive d'Afrique afin de vous écouter ».

Le président Ahmad a pris le temps d'approfondir l'histoire de l'UAR, anciennement connu sous le nom d'URTNA, ayant vécu la plupart des transformations économiques, sociales, culturelles et bien sûr technologiques. « L'ensemble de cette histoire de la télévision sportive en Afrique est partie prenante du développement de notre continent. Dans les années soixante, au seuil des indépendances, la télévision était encore l'apanage de quelques privilégiés. Aujourd'hui elle est omniprésente grâce aux nouvelles technologies et au développement des chaînes privées ».

« Désormais sur notre continent, un certain nombre d'opérateurs cryptent leurs programmes, produisent leurs propres programmes, leurs propres matchs, distribuent et commentent de manière indépendante, diffusent en Haute Définition, cryptent leurs chaînes. La Télévision Numérique Terrestre (TNT) est présente dans plus de quinze pays, signe respectable d'un développement technologique ».

« Permettez-moi maintenant de parler le langage de totale franchise avec vous. Je suis l'actuel président de la CAF et je ne partage pas l'avis de beaucoup d'entre vous sur la manière dont nous concevons l'acquisition et l'utilisation des droits TV ainsi que le marketing de nos compétitions sportives. Les télévisions nationales africaines nationales achètent les événements majeurs du sport mondial et les relaient sans problème. C'est un grand signe d'émancipation et d'indépendance. Mais quand il s'agit d'acquérir les droits des compétitions de la CAF, y compris prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations, certains d'entre vous trouvent rechignent, protestent, sont même indignés par les conditions commerciales ».

« Le Groupe Lagardère, partenaire de la CAF pour la commercialisation des droits de la Coupe d'Afrique des Nations et de toutes les autres compétitions, a besoin de la vitalité de votre organisation et de votre réseau de responsables de télévisions africaines afin de trouver un terrain d'entente ».

En marge de l'événement, le président de la CAF s'est entretenu avec Louise Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté d'Afrique de l'Est, et une réunion à huis clos avec les membres du Conseil exécutif de l'UAR.

Dimanche, le président de la CAF a tenu une réunion de travail avec le président de la Fédération de football du Rwanda (FERWAFA), Vincent Nzamwita, et la ministre des Sports et de la Culture, Julienne Uwacu.

Au cours de son déplacement, le Président Ahmad s'est recueilli au Centre commémoratif du génocide de Kigali et a fait un don de 2000 dollars pour soutenir sa campagne de prévention continue du génocide et sa lutte contre l'idéologie génocidaire.