La situation étant critique, et en l'absence d'une réponse des instances publiques, le président de la SMEDIAN compte sur la mobilisation de la société civile pour lancer ce projet et limiter la croissance de la maladie au niveau national.

La thématique centrale de cette Rencontre n'est pas fortuite. Elle relève de l'urgence de s'insurger et de s'unir pour plus d'efficacité, face au ravage du diabète sur le continent.

Spécialistes des pathologies para thyroïdiennes et hypophysaires, diabétologues, endocrinologues, nutritionnistes, mais aussi spécialistes des technologies connexes à la médecine se sont donné rendez-vous dans la Ville ocre pour échanger et réfléchir ensemble sur les moyens d'accélérer la réflexion et renforcer davantage les moyens de combattre les maladies d'endocrinologie, nutritives, ainsi que le diabète.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, autour du thème«L'endocrinologie et la diabétologie en Afrique», cet événement scientifique a regroupé près de 600 professionnels de santé venus du Maroc, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, d'Europe (Suisse, Belgique, France... ) et d'Amérique du Nord (Canada). La SMEDIAN a saisi également cette occasion pour tenir son 41ème Congrès national.

Près de 500 personnes étaient présentes lors de cette 41e édition qui était organisée en jumelage avec le 2ème Congrès de la Société Africaine d'Endocrinologie et Maladies métaboliques et Nutrition, le premier ayant eu lieu à Abidjan en février 2015.

