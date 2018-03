· Frédéric Oumar Kanouté a fondé la Kanouté Football Academy et le village… Plus »

Face aux résultats encourageants enregistrés, le gouvernement a prévu d'injecter plus d'un milliards de FCFA dans le projet auquel s'ajoutent des financements de la coopération Suisse, de la Coopération française et d'un nouveau financement de la Banque mondiale à hauteur de 50 millions de dollars (25 milliards de FCFA).

Le programme de filets sociaux « Jigisèmèjiri) a démarré ses activités en 2013 grâce à un financement de 35 milliards de FCFA de la Banque mondiale, contribue efficacement à la lutte contre la pauvreté à travers le transfert monétaire à l'endroit des couches les plus démunis, et la sensibilisation des populations.

Ce projet sera marqué par le démarrage des activités génératrices de revenus et les travaux à haute intensité de main d'œuvre (HIMO) en faveur des couches les plus démunis.

Les administrateurs dont le coordinateur national de ce programme, Mahamoud Ali Sako, ont examiné les rapports d'activités 2017 et le projet de programme de l'année en cours dont le budget est estimé à plus de 15 milliards de FCFA.

