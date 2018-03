Sénégal: SIAGRO - L'ASEPEX accompagne 9 entreprises

L'Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) organise la participation de neuf entreprises sénégalaises à la 11ème édition du Salon International des Industries et Techniques Agro-alimentaire (SIAGRO), qui se tiendra du 13 au 16 mars 2018 au CICES, dans le pavillon Sénégal.

Selon un communiqué, le SIAGRO est l'un des rares salons professionnels organisé en Afrique de l'ouest et le seul salon professionnel dans le secteur agroalimentaire organisé au Sénégal. Cette année, le thème du salon est : «Produire plus et mieux en Afrique pour une sécurité alimentaire, énergétique et pour une offre compétitive».

A l'instar des éditions précédentes, le SIAGRO se positionne comme une vitrine des nouveautés dans le secteur agroalimentaire en Afrique.

L'objectif de ce salon est de faire découvrir à l'Afrique, ses potentialités et ressources agricoles, et permet ainsi d'établir des relations de partenariat avec les exposants et visiteurs venus d'Europe, d'Asie et du monde entier.

Cette manifestation économique et commerciale promeut et renforce du secteur agricole africain en général et sénégalais en particulier en mettant l'accent sur, le développement de l'industrie agro-alimentaire.

Neuf entreprises exposent dans le stand du Sénégal qui s'étend sur une superficie de 90 m². Il s'agit d'entreprises d'exportation ou disposant d'un potentiel export, encadrées par l'ASEPEX.

Elles sont sélectionnées par le comité d'organisation institué par l'ASEPEX, des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche suite à une manifestation d'intérêt.