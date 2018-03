Sénégal: Macky Sall bannit les "tracasseries et entraves indues" dans l'espace sénégambien

Le président de la République, Macky Sall a appelé, mardi, à Banjul (Gambie), les Forces de défense et de sécurité du Sénégal et de la Gambie à "cesser toutes tracasseries et d'entraves indues" dans l'espace sénégambien.

"Nous disons aux responsables de la sécurité au niveau des frontières de ne plus faire aucune entrave indue à la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sénégambien" a notamment dit M. Sall qui co-présidait avec son homologue Adama Barrow la cérémonie d'ouverture de la première session du Conseil présidentiel sénégambien.

Macky Sall a appelé à la poursuite des efforts pour une "lutte ferme contre toutes les entraves et barrières dans les points frontaliers et qui heurtent sérieusement le sentiment des uns et des autres".

"Une rencontre s'est tenue dans ce sens à Karang (Sénégal). J'en appelle aux deux pays pour un examen de la déclaration de Karang et la mise en œuvre des recommandations sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace de la Sénégambie" a poursuivi M. Sall.

Il a préconisé l'installation de centres transfrontaliers pour une meilleure circulation des personnes et des biens en vue de faire de la Sénégambie un modèle d'intégration et un facteur de progrès économique.