Togo: La BAD chausse ses bottes de fermier

La BAD a approuvé une stratégie de transformation de l'agriculture africaine pour un secteur agroalimentaire compétitif et inclusif, à même de créer de la richesse, d'améliorer les conditions de vie de ses populations et de sauvegarder l'environnement.

'Nous travaillons sur ce projet dont l'aboutissement interviendra au cours de l'année. Nous espérons que, non seulement, cela va transformer le paysage de l'agriculture dans le pays mais qu'il sera aussi une source d'opportunités d'emplois pour les femmes, les jeunes et plus globalement le monde rural', a-t-elle déclaré.

