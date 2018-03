Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - Les FUPA et l'Université de Bordeaux signent une convention

Les étudiants des Fupa à partir de l'année académique 2018-2019, pourront aller poursuivre les études, effectuer des séjours de recherches dans les laboratoires et la bibliothèque de la Faculté de Droit ou bénéficier de l'encadrement des professeurs de l'Université de Bordeaux en France.

Ce, à partir de la deuxième année de licence avec reconnaissance de plan des examens validés aux Fupa.

Quant aux enseignants, ils pourront effectuer des séjours de recherches dans les laboratoires et la bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux. Également des professeurs de l'Université de Bordeaux viendront à partir de l'année prochaine donner des cours aux étudiants des Fupa à Abidjan.

C'est à cet effet qu'une convention de coopération internationale entre d'une part les Fupa et d'autre part l'université de Bordeaux a été signée, le lundi 5 mars dernier, à Abidjan en présence d'étudiants, parents d'étudiants, administrateurs, enseignants et les Professeurs Loîc Grard et Jean Christophe Sain-Pau, respectivement Doyen du Collège Droit, Sciences Politiques, Economie et Gestion et Doyen de la Faculté de Droit de la prestigieuse Université de Bordeaux qui ont paraphé la convention.

Pour les Facultés universitaires privées d'Abidjan (Fupa) cette convention vise à son ouverture sur l'extérieur, au renforcement de l'excellence académique résultant du plan stratégique 2015-2019 dont s'est dotée l'université et qui prévoit à très court terme, de créer les conditions optimales de formation par la construction du campus des Fupa.

Les Fupa, c'est 911 étudiants dont 529 en Sciences juridiques et 382 en Sciences Economiques et de Gestion, encadrés par un personnel enseignant (fondateurs, missionnaires et vacataires compris) de 382 personnes.

Les diplômes décernés pas les Fupa sont entre autres : Licence en Gestion, en économie. Master en Gestion dans les filières : Banque et finance ; Audit et Contrôle de Gestion en ingénierie Financière et recherche en Gestion. Mater en économie dans les filières : économie monétaire internationale ; politique économique et banque et finance.

Doctorat en Gestion dans les filières : finance des organisations et marketing et un doctorat en économie dans les filières économie monétaire internationale ; politique économique et économie des ressources humaines.

Pour les Fupa, le Pr. René Dégni-Segui, Pca du Fupa, Pr. Alexandre Assémien, doyen des Droit et Sciences Economiques et de Gestion, Professeur Assaba Paul Seca directeur général Fupa et docteur Bruno Walé.

Le ministère de l'Enseignement supérieur et la Chambre administrative de Côte d'Ivoire ont pris part à la signature de la convention.