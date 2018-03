Angola: La police annonce l'intention de renforcer les relations avec les journalistes

Lors de la réunion, il a également été demandé aux professionnels de la communication sociale de faire preuve de plus d'esprit afin de mieux traiter la question, en respectant la contradiction et la préservation de l'éthique professionnelle.

Le commissaire Bernardo a également attiré l'attention sur la spécialisation de certains journalistes des organes publics et privés en matière de criminalité, afin de mieux comprendre et réaliser les travaux recommandés.

À l'occasion, les différents aspects qui affectent les deux branches (police / communication sociale) ont également été clarifiés, comme l'absence de contradiction dans certaines matières, l'ouverture des sources, la bureaucratie dans la fourniture d'informations et d'autres situations qui influencent négativement la relation entre la police et les journalistes.

Luanda — La police nationale (PN) a annoncé mardi l'intention de renforcer les relations avec les professionnels des médias publics et privés spécialisés en matière de crime, en vue d'améliorer le traitement des informations dans ce domaine et d'ouvrir sources officielles.

