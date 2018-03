Angola: Programme de contrôle du cancer parmi les suggestions pour un meilleur suivi des patients

Selon elle, il y a des technologies importantes pour le diagnostic des cancers les plus fréquents en Angola, en particulier RX, échographie, scanner, mammographie, scintilographie osseuse et sensitométrie.

Le renforcement de l'intégration de l'attention primaire à la prévention, le diagnostic précoce, la réhabilitation et les soins palliatifs des patients atteints de cancer, la création de registre de la pathologie et l'organisation du registre en milieu hospitalier sur d'autres unités sont également parmi les stratégies de réduction des cancers.

À l'occasion, la spécialiste du cancer a comme pointé un outil clé pour réduire l'incidence des cas, la sensibilisation du public, de la communauté médicale et des décideurs du risque potentiel qu'il y a avec l'augmentation des patients atteints du cancer dans une courte période de temps et la mise en place du réseau oncologique.

Ces suggestions ont été proposées lors d'une conférence dans le cadre des activités appelées «café avec la science et la technologie», sous le thème «des technologies pour le diagnostic et le traitement des cancers les plus fréquents en Angola.

