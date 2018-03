Angola: Le gouvernement cherche à résoudre les déséquilibres macroéconomiques

Luanda — Le gouvernement angolais cherche des alternatives et d'opportunités pour une croissance économique et un développement social plus durable en vue de résoudre les problèmes de déséquilibres macroéconomiques à court terme, a fait savoir mardi à Luanda le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

L'Angola vit une situation économique et financière difficile, dont les contours sont décris dans divers documents de politique, tel que dans le Programme de gouvernance du MPLA (Parti au pouvoir), source principale du développement national 2018-2022, qui définit quelques objectifs stratégiques pour la présente législature.

Intervenant dans un séminaire sur l'intégration et accélération des Objectifs de Développement définis dans l'Agenda National de Développement, Luis da Fonseca a souligné que "le développement durable" était l'un de ces objectifs, avec l'inclusion économique et sociale et la réduction des inégalités, le développement humain et le bien-être des Angolais.

D'après le ministre, ces aspirations figurent dans plusieurs documents recteurs de la politique du gouvernement, où se distinguent également, du point de vue stratégique, le Plan National de Développement 2018-2023 et la Vision Angola 2050.