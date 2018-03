Angola: Quatre personnes se sont noyées et 12 autres secourues à Luanda

Luanda — Quatre personnes se sont noyées dans les 72 dernières heures et 12 autres ont été secourues sur la côte maritime de Luanda par des plongeurs du projet Plages sécurisées de l'Angola (PSA), selon le commandement provincial du Service national de protection civile et incendies (SNPCB).

Les plongeurs ont retiré des plages du KM-26 et de Ilha do Cabo, municipalité de Belas et district de Ingombota, les corps de citoyens de 13, 14, 28 et 36 ans.

Les éminences de la noyade ont eu lieu sur les plages de Jango Veleiro et Ponto Final, à Ingombota, et Pôr-do-sol dans la municipalité de Belas, impliquant des adultes et des mineurs âgés de 12 à 30 ans.

Se confiant à l'Angop, le porte-parole du commandement provincial du SNPCB, Faustino Mingues, a indiqué que son secteur avait enregistré au cours de la même période, huit incendies causés par des courts-circuits, la négligence et fuite de gaz dans les municipalités de Luanda (Sambizanga et Rangel) Talatona (Avenue Pedro de Castro), Cacuaco (Avenue Fidel Castro), Kilamba-Kiaxi (quartier Maria Eugenia Neto), Belas (centralité de Kilamba) et Cazenga (Tala Hadi), affectant les secteurs du logement, des transports et du commerce.