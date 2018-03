Ile Maurice: Champ-de-Mars - Lieu de toutes les festivités

Mais le Champ-de-Mars n'attire pas que des amateurs de courses, les samedis. En journée, les moniteurs d'auto-école profitent de l'espace pour apprendre à leurs élèves comment manoeuvrer pour garer un véhicule. Aussi, il n'est pas rare de voir des familles se balader aux alentours le soir, profitant de l'air frais lorsque les voitures ne sont plus là. Le soir, l'endroit est réputé pour ses marchands de glaces, de «gram bwi» et de pistaches.

C'est Sir Robert Farquhar, le premier gouverneur de Maurice, qui en est à l'origine. L'idée dernière était de réconcilier les Français et les Anglais. L'atmosphère conviviale des courses allait créer des liens entre les deux peuples. Sir Robert Farquhar et sa femme, Maria Lautour, se sont personnellement occupés de la mise en place du Mauritius Turf Club. Par la suite, ce sera le colonel Draper qui fera tout pour promouvoir les courses à Maurice. Pendant 20 ans, il a lui-même participé aux compétitions.

Avant la construction de l'hippodrome, les militaires français faisaient leurs défilés à cet endroit. Mais en 1810, revirement de situation. Les Français perdent l'île, et ce sont les Anglais qui en prennent le contrôle, et une des premières choses à quoi ils s'attellent est la création du Mauritius Turf Club.

L'endroit est le point de rendez-vous des amateurs de courses hippiques tous les samedis, et aussi le lieu où se tiennent les célébrations de l'Indépendance chaque année. Retour sur l'histoire du plus vieil hippodrome de l'hémisphère Sud et du deuxième plus vieux au monde.

