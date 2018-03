Gambie: L'axe Dakar-Banjul s'enrichit de six nouveaux accords

De part et d'autre, la volonté est affichée de faire désormais de la Sénégambie une… Plus »

Il y a aussi Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mame Thierno Dieng (Environnement et Développement durable), Aminata Mbengue Ndiaye (Elevage), Abdou Latif Coulibaly (Culture) et Birima Mangara (Budget).

D'autres accords de coopération concernent le transport routier, la santé et les productions animales, sans compter ceux relatifs à la coopération culturelle et au domaine des sports.

Ces nouveaux accords ont été signés par les ministères sectoriels sénégalais et gambiens, sous la supervision des deux chefs d'Etat Macky Sall et Adama Barrow, dans le cadre de la première session du Conseil présidentiel sénégalao-gambien.

Le Sénégal et la Gambie ont conclu mardi à Banjul six nouveaux accords de coopération portant sur la justice, le transport routier, la santé, le sport, la culture et l'enseignement supérieur.

