Sénégal: Succès de l'Eurobonds - Le ministère des finances y voit des signaux positifs

Bassirou Samba Niasse, Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, est formel : les conditions de souscription au récent emprunt obligataire souverain du Sénégal (eurobond) reflètent, sans doute, l'appréciation des marchés financiers internationaux vis-à-vis de la situation économique de notre pays.

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, s'exprimait au cours du Point Economique de la Direction de la Prévision et des Politiques Economiques (DPEE).

Selon lui, il est de bon ton, chaque fois que les indicateurs qui permettent d'apprécier l'état de l'économie changent dans leur ensemble, de les présenter aux différents acteurs.

C'est ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui, laquelle s'inscrit dans le cadre des consultations régulières du Ministère avec les différents acteurs de la vie économique, dont celles au titre de la préparation de la phase 2 du Plan d'actions prioritaires du Plan Sénégal Emergent sur la période 2019-2023.

«Il est attendu que les échanges des regards croisés sur l'état de l'économie et les perspectives à moyen terme. Il est en effet important, dans un élan national et avec l'appui des partenaires, d'apprécier la situation macroéconomique et budgétaire mais également les évolutions des secteurs productifs de manière à adapter sans cesse la mise en exécution et de manière harmonieuse des projets et réformes du Plan Sénégal Emergent en faveur du bien-être pour tous», note Bassirou Samba Niasse.

Il poursuit en notant qu'il appartient, à vous les experts ici réunis, de continuer d'orienter les stratégies et politiques économiques, en appréciant de manière souveraine et selon vos propres schémas cognitifs la trajectoire de l'économie afin de proposer, le cas échéant, les ajustements.

«Je vous invite non seulement à porter un regard critique sur la situation que les techniciens du Ministère vous présenteront mais, surtout, à formuler des recommandations dans le sens de mieux calibrer la politique économique en restant dans la vision de long terme vers l'émergence déclinée dans le Plan Sénégal Emergent», ajoute-t-il.