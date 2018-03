Sénégal: Spectacle - « Le réveil des Lions » : Une chorégraphie à l'honneur de l'équipe nationale du Sénégal

Abdoulaye Dieng dit Laye Ananas, artiste sénégalais vivant en Norvège, vient de composer une magnifique chorégraphie pour encourager l'équipe nationale de football du Sénégal, qualifiée à la phase finale de la Coupe du monde.

Intitulé « Le réveil des lions », ce spectacle, présenté hier, à la presse, est une fresque charriant diverses expressions artistiques reflétant la richesse culturelle de notre pays.

A la Place du Souvenir africain, des jeunes habillés en uniformes multicolores battent le tam-tam sous le chaud soleil. Par moment, le rythme effréné des batteurs annule le bruit des vagues charriées par l'intensité du contact entre l'eau et le vent marin.

Au bout d'une dizaine de minutes de spectacle intense, ils se font rejoindre sur scène par un groupe de danseurs.

Ces derniers, dans un mouvement de corps singulier, mélangent agilité et complicité. Composée par le chorégraphe Abdoulaye Dieng dit Laye Ananas, un Sénégalais vivant en Norvège, cette création artistique voyage au cœur de la diversité culturelle sénégalaise.

« Le réveil des lions » ou « (Wakening of the lions » est un hommage à l'équipe nationale de football du Sénégal qualifiée à la Coupe du monde. « En effet, après la brillante qualification de l'équipe nationale du Sénégal, nos joueurs, si méritants, ont besoin d'être galvanisés, encouragés davantage et soutenus par leurs compatriotes », a expliqué Laye Ananas, artiste et directeur de la structure « Lions of Africa ». Cette création est le fruit de plusieurs mois de travail et de recherches chorégraphiques.

Entre danse, acrobatie, chant, musique traditionnelle, jeu de faux lions... elle charrie les diverses formes d'expressions artistiques. Le rendu est un régal pour les yeux. « Le réveil des lions », spectacle-fusion produit par « Lions of Africa » sous la houlette de Laye Ananas et de Hill Aina, offre une découverte du Sénégal des profondeurs.

Comme l'a rappelé M. Dieng, cette fresque artistique a connu son tournant depuis la qualification des lions à la Coupe du monde, mais elle cherche aussi à unir les Sénégalais dans la diversité pour soutenir l'équipe nationale. En outre, elle est un moyen de contribuer à la valorisation de la culture sénégalaise et à la promotion de la destination Sénégal.

C'est pourquoi d'ailleurs, « Le réveil des lions » est programmé le 15 mars à Bombay, en Inde. Il s'en suivra une tournée en Europe, notamment en Hollande, Norvège, Espagne, Portugal, Belgique et Suède.