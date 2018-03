Congo-Brazzaville: Soirée culturelle Bimoko - La première édition émerveille les spectateurs

Le spectacle a été organisé, le week-end dernier à Brazzaville, par l'association Minawa arts que dirige Lyna de Pépito, en partenariat avec le Cercle culturel Sony-Labou-Tansi, sous le patronage de l'ambassadeur du Cameroun au Congo, Hamidou Nji Komidor.

La rencontre qui s'est tenue en une soirée était une forme de retrouvailles et causeries autour du vin de palme, du feu, bref, une manière de ramener le « mbongui » du village en ville.

Lyna de Pépito, organisatrice de la soirée, a déploré le fait que tout le monde ne soit pas venu en tenue traditionnelle tel qu'elle le souhaitait. « C'est notre premier essai, parce qu'on voulait valoriser les cultures et traditions ancestrales de notre pays. Nous voulions connaître nos différents habillements et tribus. Nous voulions brasser les cultures, mais ça n'a pas donné tel qu'on le souhaitait pour la simple raison que tout le monde n'est pas venu en tenue traditionnelle. Comme c'est la première édition, nous pouvons dire que ça va.», a-t-elle déclaré.

La soirée a été marquée par la déclamation des slams et contes par les artistes ci-après : Bénagea, Lyna de Pepito, Richelvie, Muleck, Melo, Ruch, Armel Luyzo Mboumba, Anaël Nkeoua, Nancy...

Un doigt ne pouvant laver tout le visage, Lyna de Pépito a remercié tous ces artistes qui l'ont accompagnée ainsi que le directeur de Sony- Labou-Tansi, Célestin Ganongo, pour avoir cru et accepté d'encourager ce projet jusqu'à sa réalisation, et l'ambassadeur du Cameroun, parrain de cette activité.

Deux contes ont été suivis au cours de la soirée, le premier portant sur un homme qui parle beaucoup. La leçon à tirer de ce conte, c'est d'apprendre à se taire parfois et à contenir certains secrets. Car, beaucoup de gens racontent des histoires sans pourtant tourner sept fois leur langue. Le second conte portait sur le choix d'une vie, entre la solitude et la solidarité.

Le directeur du Cercle culturel Sony-Labou-Tansi a apprécié l'événement à sa juste valeur. « La soirée s'est très bien passée. C'est ce qui nous manquait. Nous avons dorénavant un espace de contes, de proverbes, de citations, de devinettes. C'est une occasion aussi d'amener les Congolais à consommer local, parce qu'il y a eu la dégustation du vin de palme et de la kola. Il a été demandé aux participants et invités de porter, si possible, la tenue traditionnelle ; j'ai obéi à cette invite, car je suis en tenue traditionnelle, c'est même ça. Je pense que c'est un grand succès et je suis très content. Mais ce qui a pu impressionner c'est la visite de l'ambassadeur du Cameroun. », s'est réjoui Célestin Ganongo. Il a annoncé officiellement que sa structure est prête à abriter la deuxième édition, dès lors qu'elle a soutenu la première.

L'ambassadeur du Cameroun au Congo, dont les poèmes ont été lus, a félicité l'organisatrice de cette soirée, et pense que ce genre d'activités manque énormément dans certains pays du continent, d'où, il faut les soutenir. Il s'est porté garant pour accompagner cette merveilleuse initiative.