Sénégal: Senac SA et Vivo déroulent un exercice de gestion d'un accident de Transport de Matières Dangereuses

La simulation a été l'occasion pour les différents services concernés de mettre à l'épreuve le plan d'intervention d'urgence. Les opérations se sont très bien déroulées et ont été un succès pour toutes les parties. Un débriefing sur les points positifs et les points à améliorer a clôturé l'exercice.

Pour les deux partenaires, cette simulation est une opportunité pour : sensibiliser les usagers sur les bons comportements à avoir sur l'autoroute en cas d'accident de Transport de matières dangereuses et évaluer les temps de réponse des partenaires externes (Secours - Police, Pompiers, compagnie pétrolière), etc.

Selon un communiqué, la prévention est sans conteste le moyen le plus efficace pour gérer au mieux les situations d'urgence. Un entraînement pratique d'envergure a été organisé en collaboration avec la Gendarmerie, les Pompiers, et l'ensemble des services concernés.

