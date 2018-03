Congo-Brazzaville: Economie numérique - Le projet de la stratégie nationale validé

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

La validation de cette stratégie est une « œuvre historique », selon le ministre, car elle vient de doter le Congo « d'un document d'orientation et de référence ». Ce texte devra soutenir la course vers le développement ainsi que la compétition économique, dans un avenir qui se traduit par une concurrence en intelligence numérique, a, pour sa part, indiqué le vice-président Afrique de la société Huawei, Chen Zhijun.

« La stratégie contribuera efficacement à lutter contre la pauvreté dans notre pays en faisant du numérique un levier majeur pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité du Congo en matière d'investissements directs et la diversification de l'économie. », a souligné le ministre des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, Léon Juste Ibombo, à la fin des travaux.

Elle devra, à la lumière du rapport final des travaux d'experts, développer de nouvelles compétences et des activités innovantes créatrices de valeur ajoutée, moderniser les usages et les pratiques des services publics et accroître les contenus numériques. Par ce projet, le gouvernement souhaite mettre en place les principes d'une bonne gouvernance du numérique, en garantissant la sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs dans le cyberespace.

