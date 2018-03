Congo-Brazzaville: Théâtre - La pièce « Bac ou mariage » en tournée nationale

Après avoir connu un grand succès lors de sa première représentation, le 3 février, à l'Institut français du Congo, la pièce de théâtre "Bac ou mariage" sera jouée en tournée nationale qui s'inscrit dans le cadre du mois mondial du théâtre (mois de mars), sous la direction générale des Arts et des Lettres du ministère de la Culture en partenariat avec l'Institut français du Congo et les Ateliers SAHM.

Cette initiative émane de la directrice générale des arts et des lettres, Emma Mireille Opa Elion. Elle disait :« Nous proposons à l'IFC de faire une tournée dans deux ou trois départements du Congo, pour montrer aux jeunes et aux adultes cette pièce, parce que ce texte qui a été écrit il y a plus de 30 ans, est encore d'actualité. Le ministère est déjà partant pour cette tournée autour de trois départements du Congo. »

La pièce « Bac ou mariage » de Fifi Tamsir Niane sera rejouée les 16 et 21 mars prochains dans les lycées Thomas Sankara et Mafouta à 9 heures. Elle véhicule un sujet d'actualité notamment, la déscolarisation des jeunes filles, le mariage forcé, l'appât du gain, la corruption, ... afin de sensibiliser les élèves à ces fléaux.

Cette pièce met en scène une jeune fille dakaroise, Soukey, qui vient d'obtenir son Brevet d'études du premier cycle et, qui souhaite poursuivre ses études jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Malheureusement, ses parents désapprouvent son vœu et voudraient la marier à un vieux polygame, M. Gueye, directeur d'une usine. Soukey se révolte et tente de s'enfuir, aidée par ses amis. Par chance, le mariage échoue grâce à l'arrestation du vieux Gueye pour enrichissement suspect.