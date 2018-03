Congo-Brazzaville: Croissance mondiale - L'OCDE relève ses prévisions pour 2018-2019

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

Le document s'appesantit sur les réformes fiscales américaines ainsi que sur les récentes réformes en France et se dit « optimiste » en ce qui concerne la croissance tant aux Etats-Unis qu'en France. « La réforme fiscale américaine est l'un des facteurs clés derrière les révisions à la hausse au niveau mondial, avec une augmentation prévue de l'investissement public allemand. », note le texte. Les mesures fiscales dans ce pays « pourraient contribuer entre 0,5 et 0,75 point supplémentaire à la croissance du PIB en 2018 et 2019 », espère-t-on.

La croissance devrait être supérieure de 0,2 point pour 2018 et de 0,3 point pour 2019 par rapport aux prévisions publiées en novembre dernier. Cette évolution s'explique, selon l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), par la fin de la crise financière. Malgré cela, le rapport invite les pays à « insuffler une nouvelle dynamique à leurs efforts », notamment sur le plan des réformes fiscales.

