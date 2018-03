Congo-Brazzaville: Église évangélique du pays - Un nouveau temple pour les paroissiens du centre-ville

Le gouvernement centrafricain et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)… Plus »

Ces travaux ont coûté 603 679 671 F CFA. Les fonds proviennent des cotisations des paroissiens, des dons et des contributions diverses. Après la coupure du ruban symbolique par le président de l'EEC, il a été procédé à l'ouverture des portes suivie de la procession d'entrée dans le temple et de l'acte de dédicace par le président de l'EEC sur le thème général « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, le grand Dieu au dessus de tous les dieux», psaume 95.

Aujourd'hui, c'est un nouveau temple qui est érigé au centre-ville, construit selon les normes modernes respectant les règles de l'art en la matière. C'est un ensemble composé de trois grandes parties. Le temple peut contenir deux mille places (mille cinq cents au rez-de-chaussée et cinq cents à la mezzanine). Il est surmonté d'une tour de 30 m au dessus duquel est placée une cloche. Un bâtiment servant de bureaux et de locaux divers a également été construit à l'arrière plan du temple.

Avec la pose de la première pierre pour la construction du temple par le révérend Patrice Nsouami, en présence du député maire de la ville de l'époque, Roland Bouiti Viaudo, le 22 juin 2008, le projet né des années 1992 sous la direction du pasteur Jacques Roques devient réalité. Bon an mal an, les travaux effectués par les entreprises de la place ont avancé au gré des fonds alloués pour leur réalisation.

Durant des années, les travaux d'extension et de modernisation du temple se sont avérés pourtant nécessaires et impérieux à cause de l'augmentation exponentielle des fidèles. L'accession de l'annexe ville à l'autonomie paroissiale sous le nom de la paroisse du plateau, le 7 juin 1998, a été un déclic non négligeable dans l'optique de voir ériger un temple au centre ville ayant une capacité d'accueil importante.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.