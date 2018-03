Congo-Brazzaville: Sciences - Un centre de recherche en énergies renouvelables à Oyo

La première pierre pour la construction de l'infrastructure a été posée, le 13 mars, par le président Denis Sassou N'Guesso.

Fruit de la coopération entre le Congo et la compagnie pétrolière Eni dont l'accord-cadre a été conclu le 31 décembre 2016, le centre d'excellence qui verra le jour à environ 400 km au nord de Brazzaville est dédié à la recherche sur les énergies renouvelables. L'objectif est de promouvoir l'accès à l'énergie fiable, durable et moderne ; favoriser une croissance économique soutenue et partagée ; établir des institutions de recherche et renforcer les capacités institutionnelles dans le secteur de l'énergie renouvelable.

Il est également attendu la promotion des investissements, de la recherche et de la technologie en matière d'énergies renouvelables au Congo et en Afrique.

Le directeur régional d'Eni pour l'Afrique sub-saharienne, Guido Brusco, a signifié que la problématique de l'énergie se trouvait au centre des défis actuels du monde.

« Le groupe Eni, a-t-il dit, entend être partie prenante auprès du Congo pour relever le défi de la recherche de l'énergie et faire face au changement climatique, en garantissant l'accès aux ressources énergiques de manière efficace, durable à travers l'innovation et le développement des compétences, condition sine qua non au développement socioéconomique ».

Deuxième opérateur pétrolier au Congo, le groupe Eni totalise cette année cinquante ans d'activité dans le pays. Le projet du centre d'excellence d'Oyo, qui sera réalisé par la société Zerock, mobilisera quelque trois cents personnes pour un coût total estimé à trente millions de dollars, soit environ seize milliards de francs CFA. L'ouvrage comportera un bâtiment R+, assorti des bureaux, des laboratoires, d'un atelier, ainsi que d'autres commodités. Les travaux du bâtiment dureront environ une année, à en croire le directeur d'Eni Congo, Lorenzo Fiorillo. Ce dernier a affirmé que « le but du projet est la mise en place des technologies innovantes qui devraient supporter la recherche pour le développement durable et l'approvisionnement de l'énergie à travers les richesses au Congo et en Afrique. La recherche se focalisera sur la transition de l'énergie traditionnelle en énergie renouvelable et durable ».

Le Congo et la société Eni ne sont pas à leur première initiative commune, car la compagnie italienne a financé à hauteur de cinq cents millions de dollars (deux cent cinquante milliards de francs CFA) la construction de la Centrale électrique du Congo basée à Pointe-Noire, avec une capacité de production de 300 MW. Les deux parties envisagent d'étendre la production de cette centrale à gaz à 450 ou 600 MW, voire même 900 MW.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou, a indiqué que « ce centre d'excellence va modifier le visage du système national de recherche scientifique et d'innovation technologique et créer ainsi une plateforme mutualisée de partage et d'échange d'expériences entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants et le monde productif ».

Pour le ministre, à travers ce projet, « le Congo et Eni marquent ainsi la volonté commune de renforcer leur rôle d'acteur du développement, favorisant la recherche sur les énergies renouvelables, l'accès à l'énergie et les opportunités du secteur privé dans le domaine de l'énergie ».