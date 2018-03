Congo-Brazzaville: Théâtre - "L'heure hybride" au rendez-vous à l'IFC ce week-end

Les mots du livre de Ketty Mars « L'heure hybride » seront repris, le 17 mars à Pointe-Noire, à travers une représentation théâtrale de Pierre-Claver Mabiala.

Dans son livre, Ketty Mars fait un autoportrait légèrement complaisant de Jean-François Éric l'Hermite, dit Rico, gigolo de profession qui exerce ses talents dans la République démocratique d'Haïti. Son écriture incisive et directe percute les esprits et trouble les sens des lecteurs dans un tempo syncopé où se mêlent sexualité ambiguë, monde de l'enfance, mensonge et pureté.

En effet, le roman retrace l'histoire d'un homme qui, le jour allongé sur son lit, observe le temps coulant au rythme des gouttes de sa sueur et des modulations de la radio distillant les informations quotidiennes de la société haïtienne. Face à lui-même, il laisse venir en son âme le fantôme d'Irène, la mère partie trop tôt, seule femme aimée et idéalisée jusqu'à l'obsession.

Dans un pays où tout est pardonnable sauf la pauvreté, Rico, ni blanc ni complètement noir, enfant bâtard d'une famille aisée qui ne lui a légué que son nom en héritage, navigue entre deux eaux, mettant à profit les ambiguïtés de ses origines pour subsister. « La nature m'a fait don d'une belle gueule, ni blanc ni tout à fait noir, ni gras ni trop maigre, plutôt grand avec des muscles saillants et nerveux. On me décrit comme un mulâtre brun, un grief ou un grimaud amélioré. », dit Rico. Et de poursuivre que toute nuance de peau tendant vers le clair garantit une certaine estime et a priori de bonne extraction.

À travers le regard de Rico, beau gosse mais fauché et mystificateur de talent, le roman de Kettly Mars vous embarque dans un Port-au-Prince interlope, peuplé d'êtres égarés dans les brumes de l'alcool et de la solitude, brossant avec force tous les paradoxes d'Haïti vécus au quotidien. Pierre-Claver Mabiala récupère tous ces mots pour en faire une pièce de théâtre. Celle-ci sera présentée le week-end dans la salle de l'IFC de Pointe-Noire. Un rendez-vous à ne pas manquer.