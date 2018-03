Congo-Kinshasa: Enjeux de l'heure - L'alliance Palu-MP vole en éclats

Parallèlement à cela, les cadres du Palu s'activaient déjà sur le terrain en quête de nouvelles alliances politiques. Est-ce l'ambition exprimée en son temps par le PPRD, parti-phare de la MP, de se muer demain en une grande plate-forme électorale pour gagner seul les élections en se passant éventuellement de ses alliés circonstanciels qui a motivé le départ du Palu de la coalition au pouvoir ? Peut-être. Mais ce qui est évident, c'est que le Palu qui a toujours réclamé une certaine autonomie d'action dans le giron de la MP, convole aujourd'hui avec l'opposition. Le secrétaire permanent, Lugi Gizenga, et son adjoint, Adolphe Muzito, multiplient ces derniers temps des contacts avec quelques partis de l'opposition. Après la rencontre la semaine dernière avec les responsables du Mouvement de libération du Congo (MLC), cette fois-ci, c'est le tour de Vital Kamerhe et de Molendo Sakombi de l'UNC d'être approchés par ces deux cadres du Palu.

Lorsque le Palu avait pris la liberté de réclamer une évaluation de son partenariat avec la MP sans s'empêcher de lorgner ailleurs, d'aucuns y avaient vu un signe avant-coureur d'une rupture qui tendait à se dessiner. Aujourd'hui, cela est quasi consommé. Tout récemment, d'ailleurs, le secrétaire permanent, Luigi Gizenga, avait officiellement annoncé à la presse la fin de l'alliance entre son parti et la famille politique du chef de l'État. Et par voie de conséquence, a-t-il précisé, l'autorité morale du Palu, Antoine Gizenga, devrait instruire les mandataires membres du parti, œuvrant dans les institutions, à démissionner d'ici à la fin de la semaine.

Hier partenaire incontournable de la majorité présidentielle (MP) aux élections de 2006 ayant conduit à la victoire de Joseph Kabila face à Jean-Pierre Bemba, le Palu croit le moment venu de prendre ses distances par rapport à la coalition au pouvoir. Le deuxième acte de ce partenariat politique s'étant joué en 2011 sur fond d'une baisse sensible des sièges remportés aux législatives, le Palu ne constituait plus un allié de taille pour la MP. Toute la trame de la déception du parti d'Antoine Gizenga trouve son fondement dans cette déconvenue électorale qui justifie sa boude actuelle allant jusqu'à entraîner une rupture d'alliance.

Le Parti Lumumbiste unifié (Palu) a amorcé, via ses cadres, une série des rencontres avec quelques partis de l'opposition dont le MLC et l'UNC dans la perspective de la création d'une nouvelle plate-forme politique en prévision des prochains scrutins, scellant de fait sa rupture avec la coalition au pouvoir.

