En dehors de la table ronde sur le thème : « La femme à travers la littérature »,animée par Aminata Sow Fall et Rahmatou Seck Samb, les « ateliers de la pensée : l'Obuntu, les utopies africaines » avec Felwin Sarr et Mouhamed Mbougar Sarr, les éditeurs en déplacement exposeront la production nationale sur le stand dont les ventes sont confiées à un libraire agréé.

D'autres autorités et acteurs du monde littéraire participeront également à la manifestation. Il s'agit, par exemple du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama.

C'est pourquoi,pour « rehausser la participation sénégalaise, Abdou Latif Coulibaly, ministre de la Culture, conduira la délégation composée d'Ibrahima Moctar Lô, directeur du Livre et de la Lecture, Mme Rahmatou Seck Samb, lauréate de l'édition 2017 du Grand prix du chef de l'Etat pour les Arts et des Lettres, Mamadou Samb, écrivain, Aminata Sow Fall écrivaine, Sokhna Benga, écrivaine, Aïssatou Diop des Editions Nara. Le Pr Felwin Sarr et Mouhamed Mbougar Sarr y seront présents comme écrivains invités ».

