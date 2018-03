Angola: Le général Garcia Miala nommé chef du renseignement par le président Lourenço

C'est aussi sous le général Miala que s'est développée la tendance à transformer chaque personne en agent de renseignements, tout le monde devait dénoncer au point qu'on avait peur de parler entre amis. Et on ne devrait pas revenir à ces pratiques ».

Certains vont même jusqu'à dire que le général Miala était devenu trop populaire et faisait de l'ombre à José Eduardo Dos Santos. Ce n'est en tout cas pas l'avis de Rafael Marques, journaliste d'investigation et activiste anti-corruption. Lui se dit inquiet.

« C'est une réparation et c'est la fin d'un cycle, nous sommes vraiment très satisfaits qu'on ait mis fin à cette injustice. Et nous lui souhaitons même beaucoup de réussite dans sa mission », déclare t-il à RFI.

Copyright © 2018 Radio France Internationale.

