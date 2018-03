Sénégal: Mme Anta Diop - « L'Etat doit mieux accompagner les collectivités locales »

De part et d'autre, la volonté est affichée de faire désormais de la Sénégambie une… Plus »

Il arrive de recevoir des familles qui disent rester deux jours sans manger ou encore des personnes malades incapables de s'acquitter des frais d'hospitalisation. Vous vous poserez la question pour savoir si c'est possible et pourtant c'est une triste réalité», ajoute-t-elle.

Elle se donne les moyens de bien assurer l'intérim du maire de Dagana, Oumar Sarr. « J'ai voulu me retirer pour disposer d'un repos bien mérité et mener une paisible vie de famille mais les populations ont tenu à ce que je reste ».

Occuper la fonction de maire est un sacerdoce et non une sinécure, selon Mme Anta Diop, la première adjointe au maire de la commune de Dagana, dans la région de Saint-Louis. Elle donne également raison à ceux qui estiment que cette partie nord du Sénégal a toujours confié des responsabilités politiques aux femmes.

