Sénégal: Mairie de Dakar - Le conseil municipal adopte un budget de plus de 58 milliards de FCfa

De part et d'autre, la volonté est affichée de faire désormais de la Sénégambie une… Plus »

« Ceux qui n'ont plus le temps de venir au Conseil municipal doivent céder leur place à d'autres plus disponibles. Il faut que leur sanction ou exclusion soit examinée », s'est désolé M. Seck. Ibrahima Fall, 3ème adjoint au maire de Yoff, est monté au créneau pour le battre en brèche !

Juste après l'appel nominatif des conseillers présents, le conseiller Mbacké Seck a regretté l'absentéisme noté dans le Conseil municipal de la ville. Selon lui, « depuis un certain temps, on ne voit plus les conseillers Abdoulaye Diouf Sarr et Adama Faye ».

En effet, le budget a subi des modifications du fait de l'intégration des dépenses engagées non mandatées dont la situation définitive a été arrêtée par le receveur-percepteur municipal à la date du 6 février 2018. Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à 35.912.727.591 FCfa et en dépenses d'investissement à 22.806.340.979 FCfa.

