Rwanda: Un ancien garde du corps de Paul Kagame menacé en Grande-Bretagne

Ce livre va parler à l'esprit des Rwandais parce qu'il est écrit dans notre langue locale. Ne me demandez pas comment mais on est train de faire des efforts pour qu'il puisse atteindre chaque Rwandais. »

Or ce livre va derrière le rideau présidentiel, dans les coulisses de la présidence, et c'est pour ça qu'il donne du fil à retordre au gouvernement.

Nous sommes environ douze millions de Rwandais, deux millions vivent dans le luxe, et croient savoir alors qu'ils ne savent rien, et les autres, la majorité, ne peut être touchée qu'en langue locale...

« Ils sont venus chez moi samedi vers 9h du soir. Ils m'ont dit que le gouvernement rwandais projetait de m'éliminer et que je n'étais pas en sécurité. Ils m'ont dit qu'ils cherchaient à maîtriser ceux qui voulaient me faire du mal et qu'ils voulaient voir avec moi comment me mettre en sécurité.

Noble Marara, qui n'est plus en fonction depuis 2001 et exilé en Grande-Bretagne depuis 2002, a été prévenu ce week-end que de nouvelles menaces pesaient sur lui. La police britannique est venue le voir à son domicile pour étudier avec lui les mesures nécessaires à sa protection.

