Sénégal: Papa Abdoulaye Seck, ministre de l'Agriculture - « L'Etat fera face, de manière graduelle, au règlement des problèmes »

Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Papa Abdoulaye Seck, a procédé, hier, au Cices, à l'ouverture officielle de la 11ème édition du Salon international des industries et techniques agro-alimentaires (Siagro).

Le Dr Seck en a profité pour indiquer que l'État fera face, de manière graduelle, au règlement des problèmes de la campagne arachidière. Selon lui, sur une facture de 50 milliards de FCfa, 37 milliards ont été déjà libérés dans le monde rural.

« Le Sénégal ne fait pas face à une surproduction d'arachides, mais à une production record », a rappelé le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, hier, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), à l'ouverture du Salon international des industries et techniques agro-alimentaires (Siagro). Soulignant les efforts entrepris par l'État et les acteurs du monde rural pour le bon déroulement de la campagne de commercialisation de la graine d'arachide au Sénégal, le Dr Seck a saisi cette occasion pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur certaines questions telles que les difficultés que rencontrent les producteurs dans l'écoulement des graines.

Papa Abdoulaye Seck invite les acteurs à ne pas faire l'amalgame entre une production record et une surproduction concernant l'arachide. Selon le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, « il n'y a pas de surproduction mais une production abondante, une production record de 1.411.000 tonnes et gérer une telle production, ce n'est pas gérer une production de 250.000 tonnes ».

Il affirme que des dispositions sont prises pour faire face, de manière graduelle, au règlement des problèmes de commercialisation rencontrés pendant cette campagne.

« Nous sommes loin d'être en face d'une surproduction arachidière. Il y a surproduction si et seulement si après avoir transformé et consommé qu'il y ait encore un surplus sans destination dans la rue », a-t-il expliqué, non sans préciser qu'à la date d'hier, environ 212.000 tonnes d'arachide ont été collectées par les huileries du Sénégal contre 122.000 tonnes à la même période l'année dernière. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural indique que 82.000 tonnes de graines ont été exportées.

Revenant sur l'intérêt du Salon international des industries et techniques agro-alimentaires (Siagro), Papa Abdoulaye Seck estime qu'il peut servir de cadre pour renforcer le partenariat entre acteurs du monde rural dans le financement de l'agriculture tout comme dans la modernisation des productions.

Pour cette 11ème édition à laquelle participent des entreprises françaises et marocaines spécialisées dans les innovations technologiques, dans l'amélioration génétique et la santé animale, la production d'intrants et d'équipements, les visiteurs auront droit également à des échanges et à des panels portant sur certaines problématiques du monde agricole telles que la lutte contre la grippe aviaire et le lait au Sénégal, entre autres.

37 MILLIARDS DE FCFA INJECTÉS POUR L'ACHAT DES GRAINES

Se réjouissant des efforts fournis par la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (Cncas) et la Sonacos dans le financement de la campagne de commercialisation d'arachide, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a déclaré que sur des factures qui tournent autour de 50 milliards de FCfa, 37 milliards ont déjà été libérés alors que 11 autres milliards sont en voie de l'être.

« Nous estimons que la campagne est en train d'être mieux prise en charge. Nous ne sommes pas encore à la fin de la campagne de commercialisation et des financements conséquents sont déjà injectés », a soutenu Dr Seck. Il a salué le niveau de collecte de la Sonacos.

Selon lui, cette dernière a mobilisé 52 milliards de FCfa pour l'achat de 250.000 tonnes d'arachide à terme sur des prévisions de début de campagne estimées à 170.000 tonnes.