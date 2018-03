Burundi: Nkurunziza, Ubu roi

Et ce qui inquiète encore plus, c'est la paranoïa qui s'est emparé du chef de l'Etat burundais, convaincu que sa tête est mise à prix par ses ennemis. Les assassinats, qui ont visé nombre de ses proches, doivent y être certainement pour quelque chose dans cette peur.

Avant l'ouverture officielle de la campagne pour le référendum constitutionnel, le régime N'kurunziza est à pied d'œuvre pour faire passer son projet, et gare aux partisans du « non ».

A travers ce jeu, il devra se maintenir aux affaires jusqu'en 2034. Plus qu'une stratégie pour garder le fauteuil présidentiel à souhait, ce projet a pour objectif non affiché, d'abroger l'Accord de paix signé en 2000 à Arusha en Tanzanie, lequel avait mis fin à la longue guerre civile (1993-2006), ayant fait plus de 300 000 morts.

Depuis sa réélection contestée pour un troisième mandat en juillet 2015, le président, Pierre N'Kurunziza, 55 ans, a totalement sombré dans la folie du pouvoir. Après s'être fait réélire à la suite d'une crise électorale, qui a fait un millier de morts et plus de 400 000 déplacés, le chef de l'Etat burundais manœuvre maintenant pour s'éterniser au pouvoir.

