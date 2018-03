Sénégal: Le couloir gauche des Lions, le devoir du prochain trimestre

De part et d'autre, la volonté est affichée de faire désormais de la Sénégambie une… Plus »

Même s'il a été formé à gauche et peut valablement jouer sur ce couloir comme Omar Daf lors de la Coupe du monde 2002, Sabaly est attendu pour apporter sa solidité défense et sa finesse technique à droite.

Les deux derniers appelés, Saliou Ciss (Valenciennes, France) et Adama Mbengue, blessés et en phase de retour, peuvent encore y croire même si ces deux footballeurs, tardent à convaincre le staff technique des Lions.

Dakar — Le sélectionneur national, Aliou Cissé qui a approché le Lyonnais Ferland Mendy et fait appel, pour les deux prochains amicaux de préparation, à Pape Ndiaye Souaré (Crystal Palace) et Armand Traoré, confirme encore qu'il cherche la solution à gauche pour sa liste des 23 joueurs.

