Cote d'Ivoire: Politique - Konaté Navigué annonce une future alliance entre le FPI et le PDCI

On commémorait mardi 13 mars les deux ans de l'attentat jihadiste de Grand Bassam, qui avait fait 19 morts en… Plus »

Konaté Navigué a, en outre, invité les militants à travailler pour mettre en place un Fpi fort. « Les défis à relever sont nombreux. Ils commencent par les élections municipales. Il nous faut avoir assez de communes et de régions pour aborder sereinement la présidentielle de 2020. Réunissons-nous et remobilisons nos bases. Le pouvoir vient vers nous et nous avançons vers le pouvoir », a-t-il dit pour galvaniser ses hôtes.

« Le mariage qui reste pour sauver la Côte d'Ivoire est celui entre le Pdci et le Fpi et il aura lieu. C'est pour toutes ces raisons que le Rassemblement des républicains (Rdr) se débat pour l'empêcher parce qu'il a peur. Car un seul parti politique ne peut pas remporter tout seul une élection en Côte d'Ivoire », a-t-il indiqué.

Entretenant les membres des bureaux fédéraux le 11 mars dernier, à Yamoussoukro, le secrétaire national de la jeunesse du Front populaire ivoirien (Fpi), Konaté Navigué, a informé ces derniers qu'il y aura bel et bien une alliance entre le Fpi et le Pdci.

"Le mariage qui reste pour sauver la Côte d'Ivoire est celui entre le Pdci et le Fpi et il aura lieu..."

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.