Congo-Brazzaville: Rugby - La Fédération prépare les formateurs pour redynamiser la discipline

Avec l'appui de la Confédération africaine de rugby (Rugby-Afrique), la Fédération congolaise de la discipline a récemment organisé, à Brazzaville, deux sessions de formation d'enseignants d'éducation physique et étudiants (licence et master) de l'Institut national de jeunesse et des sports.

Le stage a été animé par l'expert ivoirien, Charles Yapo. Au programme, "Get into rugby" et l'arbitrage. « Il s'agit d'un programme innovant sur la pratique de rugby à tout âge, notamment à l'école, dans les quartiers, des orphelinats. », a indiqué l'expert. Cela dit, les stagiaires, après cette formation, auront la responsabilité d'encadrer les jeunes dans le milieu scolaire surtout.

Charles Yapo a mis à la disposition de la Fédération trente-cinq ballons et d'autres équipements sportifs pour améliorer la pratique de la discipline au Congo. Selon lui, l'action menée s'inscrit dans le cadre du programme de soutien, de suivi et évaluation, de formation et d'aide au développement que Rugby-Afrique apporte à ses membres (les fédérations). Par ailleurs, le président de la Fédération congolaise de rugby, Paulin Mandounou, a salué l'action de la Confédération africaine ainsi que du ministère des Sports et de l'éducation physique pour impulser la pratique de la discipline dans le pays. « Les rudiments de la pratique du rugby à l'école vous sont donnés. Nous vous attendons aux résultats. », a-t-il déclaré, s'adressant aux stagiaires. En rappel, c'est depuis 2016 que le rugby est devenu sport olympique.